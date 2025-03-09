Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и потребовала завершения боев

Тимошенко назвала его слова сенсационными и первым официальным подтверждением того, «во что нам так не хотелось верить». «Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за “обессиление” России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто», — написала политик.