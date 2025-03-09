Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и потребовала завершения боев

Так она отреагировала на заявление председателя немецкой разведки Бруно Каля, заявившего, что если конфликт завершится до 2029−2030 года, Россия сможет «быстрее стать угрозой для Европы».
Тимошенко назвала его слова сенсационными и первым официальным подтверждением того, «во что нам так не хотелось верить». «Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за “обессиление” России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто», — написала политик.
По мнению Тимошенко, «это многое объясняет». Она потребовала реакции со стороны Верховной рады и пообещала, что ее партия выступит с такой инициативой.
В начале марта Politico со ссылкой на источники сообщило о тайных контактах Тимошенко и людей из партии Порошенко с командой президента США Дональда Трампа. Как выяснило издание, они позиционировали себя как более сговорчивые и идущие на сотрудничество, чем президент Владимир Зеленский.
По сведениям Politico, с украинской оппозицией обсуждалось проведение президентских выборов. Организация голосования — основной элемент любого мирного плана, причем голосование должно пройти после достижения временного прекращения огня и до начала всеобъемлющих мирных переговоров, рассказали источники издания.
Порошенко и Тимошенко подтвердили контакты, но подчеркнули, что тайными они не были, и выборы могут состояться только после завершения конфликта.
Республиканец и его команда обвиняют Европу в намерении затянуть российско-украинский конфликт.
Материал дополняется