Германия хочет отказаться от американских F-35A, опасаясь повторения судьбы Украины

«Если нам придётся опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — приводит Bild слова экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.