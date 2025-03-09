Замминистра экологии Башкирии назначена Инна Антонова.

В 2022—2025 годах — ведущий специалист-эксперт Сибайского территориального комитета, начальник отдела регулирования в области обращения с отходами, начальник отдела по организации обращения с отходами управления регулирования в области обращения с отходами министерства природопользования и экологии РБ.