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Замминистра экологии Башкирии назначена Инна Антонова

Замминистра экологии Башкирии назначена Инна Антонова.

Источник: телеграм-канал минэкологии РБ

Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии назначена Инна Антонова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Инна Юрьевна Антонова родилась 7 января 1990 года в Туймазах. Окончила Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Стандартизация и сертификация».

Прошла переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2011—2013 годах — трудилась на различных должностях в ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан».

В 2013—2020 годах работала в министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.

В 2020 годах — заместитель директора ООО «Престиж».

В 2020—2022 годах — коммерческий директор ООО «Проспект».

В 2022—2025 годах — ведущий специалист-эксперт Сибайского территориального комитета, начальник отдела регулирования в области обращения с отходами, начальник отдела по организации обращения с отходами управления регулирования в области обращения с отходами министерства природопользования и экологии РБ.

С 6 марта 2025 года — заместитель министра природопользования и экологии Башкирии.