Corriere della Sera: украинская армия оставляет позиции в Курской области

За последние сутки украинская армия потеряла более 180 человек личного состава. Были уничтожены две боевые машины пехоты, включая одну немецкого производства — БМП Marder, а также два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия, три миномета. Также российские военные уничтожили три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов. Сообщалось, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.