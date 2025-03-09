Китай, Россия и Иран в марте проведут совместные военно-морские учения

В конце ноября 2024 года ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана. В сентябре армии России и Китая провели совместные военно-морские учения. В октябре страны также отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане.