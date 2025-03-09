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Китай, Россия и Иран в марте проведут совместные военно-морские учения

Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения Бонд безопасности-2025 в акватории у иранского порта Чабахар в первой половине марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны КНР.

Источник: РИА "Новости"

Учения в основном будут направлены на «углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества» между вооруженными силами стран-участниц. В рамках мепроприятий будут отрабатываться атаки на морские цели, устранение повреждений, а также совместные поисково-спасательные операции.

Китайская сторона для участия направит эсминец «Баотоу» и судно снабжения «Гаою Лейк». Эсминец уже участвовал в международных учениях «Мир — 2025» в Пакистане в феврале текущего года.

В конце ноября 2024 года ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана. В сентябре армии России и Китая провели совместные военно-морские учения. В октябре страны также отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане.