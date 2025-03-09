Франция передаст Украине €195 млн за счет активов РФ. Военная операция, день 1110-й

Взрывы произошли в Киеве ночью. Средства ПВО отразили атаку беспилотников на три российских региона. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов РФ. Газета The Times сообщила, что западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского. «Газета.Ru» ведет хронику событий.