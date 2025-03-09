Франция передаст Украине €195 млн за счет активов РФ. Военная операция, день 1110-й

8:27 Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах, пишет The Times со ссылкой на источники.
8:23 ? Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили более пяти беспилотников за ночь.
8:19 Франция передаст Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных российских активов, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.
8:14 ? Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора.
8:10.
8:07 ? Средства ПВО уничтожили над Рязанью БПЛА, пострадавших, ущерба жилым зданиям и инфраструктуре нет, сообщил губернатор.
8:04 Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщил украинский телеканал ТСН.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1110-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.