В ВКО прошли учения РКШУ «Көктем-2025»

В оперативном штабе заслушали доклады представителей акиматов, гражданской защиты и экстренных служб о текущей ситуации и готовности к возможным подтоплениям. В рамках учений инженерную технику погрузили на железнодорожные платформы для отправки в область Жетысу, где по сценарию несколько жилых домов оказались под водой.