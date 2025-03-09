В ВКО прошли учения РКШУ «Көктем-2025»

Спасательные службы и местные власти отрабатывали действия по очистке арыков, укреплению дамб, ремонту мостов и подготовке дорог к пропуску талых вод.
Также проверялась система оповещения населения, работа пунктов временного размещения и заготовка необходимых материалов, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
В оперативном штабе заслушали доклады представителей акиматов, гражданской защиты и экстренных служб о текущей ситуации и готовности к возможным подтоплениям. В рамках учений инженерную технику погрузили на железнодорожные платформы для отправки в область Жетысу, где по сценарию несколько жилых домов оказались под водой.
На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2516 человек личного состава, 240 мотопомпы, 42 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 940 единиц техники, — отметил начальник ДЧС ВКО, Рашид Блялов.
По итогам учений специалисты оценили готовность спасательных служб, выявили слабые места и наметили планы по улучшению работы системы гражданской защиты.