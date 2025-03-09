Алтайский край заинтересован в привлечении на работу граждан Узбекистана

В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров, подчеркнув значимость трудоустройства соотечественников на предприятиях Алтайского края, в том числе сельскохозяйственных, акцентировал внимание на важности защиты их прав и интересов, а также четком соблюдении узбекистанцами всех условий трудового соглашения, заключенного между ними и алтайскими работодателями.