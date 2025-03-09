Алтайский край заинтересован в привлечении на работу граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Вопросы трудовой миграции были в фокусе внимания переговоров Генерального консульства Узбекистана и руководителей правительства и работодателей Алтайского края, сообщает ИА «Дунё».
К диалогу пригласили сотрудников Минэкономразвития, Управления Алтайского края по труду и занятости, глав таких ключевых компаний, предприятий и организаций, как АО «Целина», «Рикон», ЗАО «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, ООО «Агрофирма Урожай», а также Управления по сельскому хозяйству администрации Зонального района.
По словам заместителя председателя правительства, министра экономического развития Алтайского края Евгения Дешевых, по итогам 2024 года из 11 тыс. иностранных рабочих, приглашенных в Алтайский край, более 6 тыс. человек составили узбекистанцы.
«Это еще одно свидетельство того, что взаимосвязи между Узбекистаном и Алтайским краем находятся на высоком уровне по всем направлениям. Более того, это показатель активного и взаимовыгодного межрегионального сотрудничества», — отметил он.
Представители Управления Алтайского края по труду и занятости выразили заинтересованность в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана в такие отрасли, как строительство, промышленность, переработка сельхозпродукции, торговля и другие.
Отмечалось, что в прошлом году две трети всех оформленных трудовых патентов пришлись на граждан Узбекистана.
По мнению участников встречи, на нынешнем этапе развития сотрудничества республики с Алтайским краем вопрос набора узбекистанцев для работы на различных объектах этого российского региона приобретает особое значение.
В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров, подчеркнув значимость трудоустройства соотечественников на предприятиях Алтайского края, в том числе сельскохозяйственных, акцентировал внимание на важности защиты их прав и интересов, а также четком соблюдении узбекистанцами всех условий трудового соглашения, заключенного между ними и алтайскими работодателями.