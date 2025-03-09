Казахстан и СНГ: укрепление законодательного сотрудничества

Сенатор Алтынбек Нухулы работал в составе комиссии по науке и образованию. В ходе заседания были обсуждены важные вопросы, включая проект модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта», изменения в модельный Образовательный кодекс для государств — участников СНГ, а также рекомендации по нормативно-правовому регулированию системы развития и поддержки молодых талантов и академической мобильности.
Ляззат Рысбекова приняла участие в обсуждении проекта глав 6 и 7 Специальной части модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ. Также в центре внимания сенатора были вопросы, связанные с разработкой модельного закона «О стратегическом планировании» и модельного закона «О стандартизации».
Участие казахстанских парламентариев в работе комиссий Межпарламентской ассамблеи СНГ направлено на укрепление законодательного сотрудничества между государствами-участниками и совершенствование правовой базы в различных сферах общественной жизни.