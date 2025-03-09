Казахстан и СНГ: укрепление законодательного сотрудничества

Сенатор Алтынбек Нухулы работал в составе комиссии по науке и образованию. В ходе заседания были обсуждены важные вопросы, включая проект модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта», изменения в модельный Образовательный кодекс для государств — участников СНГ, а также рекомендации по нормативно-правовому регулированию системы развития и поддержки молодых талантов и академической мобильности.