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Казахстан и СНГ: укрепление законодательного сотрудничества

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Алтынбек Нухулы и Ляззат Рысбекова приняли участие в заседаниях постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи СНГ, прошедших в Санкт-Петербурге, передает DKnews.kz.

Источник: Пресс-служба Сената

Сенатор Алтынбек Нухулы работал в составе комиссии по науке и образованию. В ходе заседания были обсуждены важные вопросы, включая проект модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта», изменения в модельный Образовательный кодекс для государств — участников СНГ, а также рекомендации по нормативно-правовому регулированию системы развития и поддержки молодых талантов и академической мобильности.

Ляззат Рысбекова приняла участие в обсуждении проекта глав 6 и 7 Специальной части модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ. Также в центре внимания сенатора были вопросы, связанные с разработкой модельного закона «О стратегическом планировании» и модельного закона «О стандартизации».

Участие казахстанских парламентариев в работе комиссий Межпарламентской ассамблеи СНГ направлено на укрепление законодательного сотрудничества между государствами-участниками и совершенствование правовой базы в различных сферах общественной жизни.