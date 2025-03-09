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Прокуратура требует в суде уволить главу Кунгура в связи с утратой доверия

Кунгурская городская прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании незаконным решения местной гордумы.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает сайт надзорного органа, оно касается прекращения полномочий главы Кунгурского округа Вадима Лысанова по собственному желанию. Ранее прокуратура внесла в думу представление о прекращении полномочий господина Лысанова в связи с утратой доверия.

Как считает надзорный орган, Вадим Лысанов не принял меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего между ним и руководителем одного из муниципальных учреждений из-за иных близких отношений.

Гордума представление прокуратуры не удовлетворила. Сейчас надзорный орган требует от думы изменить формулировку решения об отставке главы на «в связи с утратой доверия».