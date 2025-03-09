Началась подготовка к Евразийскому экономическому форуму

ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло первое заседание Программного комитета Евразийского экономического форума, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Обсуждены предложения представителей уполномоченных органов стран ЕАЭС по концепции и структуре архитектуры форума, тематике и наполнению панельными сессиями, круглыми столами основных семи блоков архитектуры ЕЭФ. Позже на основе архитектуры будет сформирована деловая программа», — говорится в сообщении.
IV Евразийский экономический форум пройдет в мае 2025 года в белорусском Минске.
Главная тема мероприятия — «Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы».
Оно состоится в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году и будет приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.
ЕЭФ-2025 ориентирован на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.