Началась подготовка к Евразийскому экономическому форуму

ЕЭФ-2025 ориентирован на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.