20 человек вернулись в Приморье по программе репатриации соотечественников

В Приморском крае в минувшем году двадцать репатриантов получили статус участников программы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Пять человек уже прибыли в регион.
Как сообщает управление по вопросам миграции УМВД Приморского края, вернувшиеся выбрали для нового места жительства Владивосток, Артём и Уссурийск. Ещё 15 человек сейчас занимаются техническими вопросами по переезду.
«Также два заявления в настоящее время находятся на рассмотрении в управлении по вопросам миграции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
С 1 января 2024 года в госпрограммы по репатриации внесены изменения, которые позволили активизировать работу.
За статусом репатрианта в соответствующие органы Приморья обратились люди из Канады, Германии, Украины, Узбекистана, Киргизии.