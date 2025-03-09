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20 человек вернулись в Приморье по программе репатриации соотечественников

Изменения в госпрограмме помогли активизировать эту работу.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае в минувшем году двадцать репатриантов получили статус участников программы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Пять человек уже прибыли в регион.

Как сообщает управление по вопросам миграции УМВД Приморского края, вернувшиеся выбрали для нового места жительства Владивосток, Артём и Уссурийск. Ещё 15 человек сейчас занимаются техническими вопросами по переезду.

«Также два заявления в настоящее время находятся на рассмотрении в управлении по вопросам миграции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

С 1 января 2024 года в госпрограммы по репатриации внесены изменения, которые позволили активизировать работу.

За статусом репатрианта в соответствующие органы Приморья обратились люди из Канады, Германии, Украины, Узбекистана, Киргизии.