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Маск допустил крах украинского фронта при отключении Starlink

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink это костяк украинской армии. По его словам, отключение системы приведет к краху линии фронта ВСУ. Он отметил, что его тошнит от многолетней резни в безвыходной положении, в котором Украина неизбежно проиграет. Украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.

Источник: AP 2024

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — написал Маск в Х. Он отметил, что его «тошнит от многолетней резни в безвыходной положении, в котором Украина неизбежно проиграет».

«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — добавил Илон Маск.

Система спутниковой связи Starlink — проект компании SpaceX. На Украине она начала работать в 2022 году. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, в том числе для ВСУ. В феврале миллиардер опроверг сообщение Reuters о том, что Украину могут отключить от спутниковой связи Starlink. Как писало агентство, Вашингтон рассматривает такой вариант как инструмент давления на Киев.