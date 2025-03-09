Маск допустил крах украинского фронта при отключении Starlink

Система спутниковой связи Starlink — проект компании SpaceX. На Украине она начала работать в 2022 году. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, в том числе для ВСУ. В феврале миллиардер опроверг сообщение Reuters о том, что Украину могут отключить от спутниковой связи Starlink. Как писало агентство, Вашингтон рассматривает такой вариант как инструмент давления на Киев.