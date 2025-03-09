Маск допустил крах украинского фронта при отключении Starlink

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — написал Маск в Х. Он отметил, что его «тошнит от многолетней резни в безвыходной положении, в котором Украина неизбежно проиграет».
«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — добавил Илон Маск.
Система спутниковой связи Starlink — проект компании SpaceX. На Украине она начала работать в 2022 году. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, в том числе для ВСУ. В феврале миллиардер опроверг сообщение Reuters о том, что Украину могут отключить от спутниковой связи Starlink. Как писало агентство, Вашингтон рассматривает такой вариант как инструмент давления на Киев.