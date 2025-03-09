Илон Маск пригрозил обрушением передовой линии ВСУ без доступа к Starlink

Агентство Reuters в феврале со ссылкой на три источника сообщило, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении Starlink, если президент Владимир Зеленский не согласится подписать сделку по полезным ископаемым. Вопрос о Starlink был поднят в ходе переговоров между официальными лицами США и Украины после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.