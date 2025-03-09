Al Ikhbariya: около деревни Батанита в пригороде Латакии идут ожесточенные бои

«Россия снова делает все возможное, чтобы спасти преследуемых — алавиты из провинции Латакия сейчас находятся под защитой русского оружия, на территории военной базы Хмеймим. Удивительно, но западные политики и СМИ, те самые, что рукоплескали свержению Асада, сейчас молчат, будто воды в рот набрали. Даже хваленые правозащитники, которые при прежней власти поднимали шум из-за каждого пустякового нарушения, теперь аккуратно говорят о двух сотнях убитых, что, совершенно точно, в десятки раз занижает реальное число жертв», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».