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Юрий Слюсарь поручил обновить проект реконструкции парка Горького в Ростове

Врио губернатора предложил провести голосование среди ростовчан по поводу ремонта парка Горького.
Источник: Комсомольская правда

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь поручил актуализировать проект реконструкции парка им. Горького. Об этом сообщается на его официальной странице в социальных сетях.

— Проект реконструкции есть, но в ценах 2020 года. Сегодня его нужно актуализировать, — пояснил глава донского региона.

По словам Юрия Слюсаря, в первую очередь необходимо провести голосование среди ростовчан. Это поможет властям понять, что хотят сами горожане.

Врио губернатора также отметил, что лестница у входа в парк находится в аварийном состоянии. Он дал поручение быстрее отремонтировать объект.