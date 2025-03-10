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Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии

КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Митингующие взломали ограждения у здания Центрального избирательного бюро Румынии, узнав о решении отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах, передает телеканал Digi24.

Источник: Reuters

«Несколько сторонников Джорджеску, узнав об этом решении, взломали ограждения, установленные жандармами перед зданием ЦИК. Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения», — говорится в сообщении.

В пятницу политик подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в итоге все же отказал Джорджеску без объяснения причины.

Сам он назвал происходящее ударом в сердце демократии во всем мире.

Президентские выборы в Румынии.

В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом «серьезных нарушений», которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.

Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о «возможной причастности России». Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.

В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

На минувшей неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.