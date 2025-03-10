Сторонники Джорджеску взломали ограждения у ЦИК Румынии

В пятницу политик подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. Накануне КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК, который в итоге все же отказал Джорджеску без объяснения причины.