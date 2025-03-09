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Караник сказал, как изменится общение вице-премьеров с премьер-министром и президентом Беларуси

Караник сказал, как изменится контакт вице-премьеров с премьером и президентом.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Владимир Караник сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», как изменится общение вице-премьеров с главой правительства и президента.

В частности, назначенный президентом Беларуси Александром Лукашенко 3 марта на новый пост бывший председатель Гродненского облисполкома и экс-министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что к президенту и премьера должны выноситься только вопросы, требующие решения именно на этом уровне.

— И на уровень премьер-министра и главы государства выходить уже с согласованными решениями, а не использовать этот высокий уровень для того, чтобы фактически устраивать какие-то консультации либо обмен мнениями, — подчеркнул вице-премьер.

По словам Караника, ему и его коллегам — вице-премьерам надо на своем уровне в соответствии с имеющимися полномочиями принимать решения и нести за них ответственность.

Также вице-премьер Караник рассказал о поддержке гражданских инициатив в Беларуси, а еще заметил, с чем не хотят мириться белорусы: «И правильно делают!».

Также белорусский ученый рассказал о поиске нефти на территории впадины под Оршей и сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу.

Кроме того, Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко.