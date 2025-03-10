Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН по Сирии

«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 10 марта», — написал он в своем Telegram-канале.