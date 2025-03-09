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Сенатор Грэм намерен внести законопроект о введении новых санкций против РФ

Такие меры меры будут введены, если Москва не согласится на прекращение огня в конфликте с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что в ближайшее время планирует внести в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Он уточнил, что эти меры будут введены, если Москва не согласится на прекращение огня в конфликте с Украиной. В таком случае он намерен предложить санкции для российских банков и энергетического сектора.

Ранее Соединенные Штаты отклонили предложение Канады, председательствующей в G7, о создании рабочей группы для предотвращения обхода антироссийских санкций. Вашингтон стремится ужесточить формулировки, касающиеся Китая, однако при этом пытается смягчить риторику в отношении России.

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон также называл пустыми его угрозы о санкциях против РФ.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.