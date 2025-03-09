Сенатор Грэм намерен внести законопроект о введении новых санкций против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что в ближайшее время планирует внести в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
Он уточнил, что эти меры будут введены, если Москва не согласится на прекращение огня в конфликте с Украиной. В таком случае он намерен предложить санкции для российских банков и энергетического сектора.
Ранее Соединенные Штаты отклонили предложение Канады, председательствующей в G7, о создании рабочей группы для предотвращения обхода антироссийских санкций. Вашингтон стремится ужесточить формулировки, касающиеся Китая, однако при этом пытается смягчить риторику в отношении России.
Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон также называл пустыми его угрозы о санкциях против РФ.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.