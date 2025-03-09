ЦИК Румынии не назвала причин отказа Джорджеску в регистрации

Джеорджеску сообщил, что в пятницу подал необходимые документы в Центральное избирательное бюро для регистрации как кандидата на пост главы государства. В тот же день были поданы две жалобы в Конституционный суд Румынии, который в субботу отклонил эти протесты против регистрации Джеорджеску.