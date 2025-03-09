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ЦИК Румынии не назвала причин отказа Джорджеску в регистрации

ЦИК Румынии обнародовала решение об отказе в регистрации кандидатуры политика.

Источник: Аргументы и факты

Центральная избирательная комиссия Румынии обнародовала решение об отказе в регистрации кандидатуры Кэлина Джеорджеску на президентских выборах, не предоставив при этом причин данного решения.

Джеорджеску сообщил, что в пятницу подал необходимые документы в Центральное избирательное бюро для регистрации как кандидата на пост главы государства. В тот же день были поданы две жалобы в Конституционный суд Румынии, который в субботу отклонил эти протесты против регистрации Джеорджеску.

Согласно местному законодательству, ЦИК имеет право принимать решение о регистрации кандидатов только после вынесения соответствующего решения Конституционным судом.

Причины отклонения кандидатуры в сообщении не указаны, однако будет опубликован полный текст решений на сайте учреждения в ближайшее время, заявили в ЦИК.

Ранее сообщалось, что власти Румынии планируют не допускать Джорджеску к участию в выборах. Отмечалось, что в отношении политика ведется уголовное преследование.