В Раде сняли с повестки проект об ответственности за незаконную мобилизацию

«Законопроект, вводящий уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для сотрудников медкомиссий за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады», — сообщил он.