В Раде сняли с повестки проект об ответственности за незаконную мобилизацию

В Верховной раде сняли с повестки дня законопроект, предусматривающий уголовную отвественность для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за незаконную мобилизацию граждан. Об этом проинформировал депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале.
«Законопроект, вводящий уголовную ответственность для военкомов за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для сотрудников медкомиссий за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады», — сообщил он.
По информации депутата, причиной снятия документа стало требование фракции «Голос». Бужанский выразил недоумение тем, что фракция, состоящая всего из 17 человек, получила возможность «определять повестку» парламента.
Он также призвал украинских граждан обратиться к представителям «Голоса» с вопросом об их удовлетворенности текущим процессом мобилизации.