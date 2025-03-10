Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой организовать закрытые консультации, посвященные положению дел в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии», — заявил он в своем Telegram-канале.
Постпредство РФ ожидает, что датское председательство Совета назначит дату консультаций на 10 марта, 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по московскому времени).
Ранее сообщалось, что более 230 служащих сирийской армии и служб безопасности погибли в результате столкновений в Сирии.