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Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии

Постпредство РФ при всемирной организации ожидает, что датское председательство Совета назначит консультации на 10 марта.
Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой организовать закрытые консультации, посвященные положению дел в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии», — заявил он в своем Telegram-канале.

Постпредство РФ ожидает, что датское председательство Совета назначит дату консультаций на 10 марта, 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что более 230 служащих сирийской армии и служб безопасности погибли в результате столкновений в Сирии.