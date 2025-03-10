Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой организовать закрытые консультации, посвященные положению дел в Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.