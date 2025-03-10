Минобороны РФ: начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

Российские корабли прибыли в иранский порт Чехбехар. На его базе состоятся военно-морские учения. В мероприятии принимают участие корабли ВМФ России, ВМС Китая и ВМС армии Ирана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что экипажи отработают задачи по поиску и спасению в море, освобождению захваченных судов. Кроме того, военные из Китая, Ирана и России проведут стрельбы по воздушным и морским целям.
«В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения “Морской пояс безопасности — 2025”» — пояснили в Минобороны России.
В прошлом году учения начались 12 марта. Они прошли в Оманском заливе Аравийского моря. Главной целью назначили отработку обеспечения безопасности экономической деятельности на море.