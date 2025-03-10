Враг не ожидал атаки: Раскрыты подробности дерзкой подземной операции ВС РФ в Судже

По данным ДШК, в тыл ВСУ вышли бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовики «Востока». Также в дерзкой вылазке поучаствовали группа Аида из спецназа «Ахмат» и военные 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ.
«С началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар», — отметили представители корпуса.
В ДШК добавили, что операция началась 8 марта. За сутки военные прошли 12 километров по газопроводу большого диаметра. На поверхность им удалось выбраться лишь в районе промзоны города. Секретом успеха стала внезапность.
«Враг не ожидал атаки с этого направления», — рассказали изданию.
Ранее сообщалось, что в результате уникальной операции численность боевиков ВСУ в городе удалось сократить на треть. При этом по состоянию на 8 марта в Судже находились порядка 10 тысяч украинских военных.