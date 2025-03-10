Новости СВО. Освобождён Константинополь, ВС РФ эпично ворвались в Суджу, ВСУ бегут в Курской области, 10 марта

Российские войска успешно наступают в Курской области. За последние сутки противник потерял 350 человек, а также несколько населённых пунктов. ВС РФ вошли в Суджу. Здесь прошла операция, которую ранее успешно реализовали в Авдеевке. В город удалось попасть через трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому Россия поставляла газ в Европу, диаметром 1,4 м. Подробности операции рассказал военный аналитик Роман Алехин. По его словам, пройти пришлось около 15 километров. Этот путь был проделан за шесть дней. Наши штурмовики уже взяли под контроль промышленную зону. Бежавшая из Суджи колонна ВСУ попала под огонь наших войск и была разбита.