Земан: Трамп единственный, кто может договориться о мире на Украине

По его мнению, в Европе сложно найти сильных лидеров. Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обладает качествами, которые могли бы его возвысить, его позиции ограничены из-за того, что он представляет небольшую страну, что, по мнению Земана, значительно снижает его шансы на лидерство в европейском сообществе.