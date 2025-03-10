Земан: Трамп единственный, кто может договориться о мире на Украине

Бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что американский лидер Дональд Трамп не проявляет интереса к Европе, однако именно он способен достичь мира на Украине. Об этом он сказал в интервью новостному порталу idnes.
Земан подчеркнул, что для Трампа важны только интересы США, но в то же время он остаётся единственной фигурой, способной повести переговоры для достижения мирного урегулирования.
«Его интерес состоит в том, чтобы американские горнопромышленники могли добывать полезные ископаемые на Украине. Это все», — добавил Земан.
По его мнению, в Европе сложно найти сильных лидеров. Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обладает качествами, которые могли бы его возвысить, его позиции ограничены из-за того, что он представляет небольшую страну, что, по мнению Земана, значительно снижает его шансы на лидерство в европейском сообществе.
Ранее Трамп заявил, что после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме, как и прежде, ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам Украины.