FT: Киев попытается убедить США возобновить военную поддержку

В статье упоминается, что на этих двусторонних переговорах Украина будет пытаться аргументировать необходимость возобновления помощи США. По данным источников издания, украинская делегация будет настаивать на том, что Владимир Зеленский стремится к ускорению прекращения военных действий с Россией.