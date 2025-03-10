FT: Киев попытается убедить США возобновить военную поддержку

Украина намерена попытаться убедить США возобновить свою разведывательную и военную поддержку во время предстоящих переговоров в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Financial Times.
Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, и следующая встреча, посвящённая вопросам мирного урегулирования, запланирована на следующую неделю.
В статье упоминается, что на этих двусторонних переговорах Украина будет пытаться аргументировать необходимость возобновления помощи США. По данным источников издания, украинская делегация будет настаивать на том, что Владимир Зеленский стремится к ускорению прекращения военных действий с Россией.
Ранее бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что американский лидер Дональд Трамп не проявляет интереса к Европе, однако именно он способен достичь мира на Украине.