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FT: Киев попытается убедить США возобновить военную поддержку

Украинская делегация будет настаивать на том, что Владимир Зеленский стремится к ускорению прекращения военных действий.

Источник: Аргументы и факты

Украина намерена попытаться убедить США возобновить свою разведывательную и военную поддержку во время предстоящих переговоров в Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Financial Times.

Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, и следующая встреча, посвящённая вопросам мирного урегулирования, запланирована на следующую неделю.

В статье упоминается, что на этих двусторонних переговорах Украина будет пытаться аргументировать необходимость возобновления помощи США. По данным источников издания, украинская делегация будет настаивать на том, что Владимир Зеленский стремится к ускорению прекращения военных действий с Россией.

Ранее бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что американский лидер Дональд Трамп не проявляет интереса к Европе, однако именно он способен достичь мира на Украине.