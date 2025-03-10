Израиль нарушил соглашения по Газе, прекратив поставки электричества

Решение израильских властей о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа вызвало резкую реакцию со стороны палестинского движения ХАМАС, которое расценило этот шаг как серьезное нарушение соглашения о перемирии.
Представитель движения Иззат ар-Ришк заявил, что такие действия противоречат ранее достигнутым договоренностям и нормам международного права, а также свидетельствуют о нежелании Израиля выполнять свои обязательства.
Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ХАМАС.
По его мнению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно затягивает реализацию соглашения по Газе и стремится продвинуть новый план, выгодный исключительно его политическим интересам.
Между тем стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС не договаривались о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана.