В посольстве РФ в Аргентине прокомментировали ситуацию с наемниками

«Соответствующее объявление некоторое время назад было размещено на сайте украинского посольства в Буэнос-Айресе. Мы направили ноту в МИД Аргентины с разъяснением, что такая деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. И хотя официальной реакции не последовало, информация с интернет-страницы исчезла», — сообщил дипломат.