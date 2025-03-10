Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве РФ в Аргентине прокомментировали ситуацию с наемниками

Посольство России в Аргентине вновь регистрирует попытки вербовать наемников для участия в конфликте на стороне ВСУ. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ Дмитрий Феоктистов.

Источник: AP 2024

«Соответствующее объявление некоторое время назад было размещено на сайте украинского посольства в Буэнос-Айресе. Мы направили ноту в МИД Аргентины с разъяснением, что такая деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. И хотя официальной реакции не последовало, информация с интернет-страницы исчезла», — сообщил дипломат.

При этом по информации диппредставительства со стороны Аргентины в боях участвовали не более нескольких десятков солдат, часть из которых уже ликвидировали.