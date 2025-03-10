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Минобороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Diehl Defence

Источник финансирования этих поставок не уточняется.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Украины заключило меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, производящей системы ПВО IRIS-T.

Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, это соглашение станет важным шагом в развитии противовоздушной обороны страны и создаст условия для реализации масштабных индустриальных проектов. Кроме того, документ предусматривает троекратное увеличение поставок зенитных ракет и комплексов ПВО. Однако источник финансирования этих поставок не уточняется.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что, несмотря на разногласия с украинским руководством, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы в стране.