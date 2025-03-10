Минобороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Diehl Defence

Министерство обороны Украины заключило меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, производящей системы ПВО IRIS-T.
Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, это соглашение станет важным шагом в развитии противовоздушной обороны страны и создаст условия для реализации масштабных индустриальных проектов. Кроме того, документ предусматривает троекратное увеличение поставок зенитных ракет и комплексов ПВО. Однако источник финансирования этих поставок не уточняется.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что, несмотря на разногласия с украинским руководством, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы в стране.