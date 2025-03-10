Умер принц Фредерик де Нассау

Телеканал отмечает, что принц страдал редким неизлечимым генетическим заболеванием POLG и с 14 лет знал, что обречен на раннюю смерть. О его смерти в больнице в Париже сообщил фонд POLG Foundation, который был создан семьей принца для поддержки исследований этого заболевания.