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Умер принц Фредерик де Нассау

Ему было 22 года.

Источник: Соцсети

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Принц Фредерик де Нассау, племянник великого герцога Люксембурга Анри умер от генетической болезни в возрасте 22 лет. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Телеканал отмечает, что принц страдал редким неизлечимым генетическим заболеванием POLG и с 14 лет знал, что обречен на раннюю смерть. О его смерти в больнице в Париже сообщил фонд POLG Foundation, который был создан семьей принца для поддержки исследований этого заболевания.

Принц Фредерик не имел отношения к линии престолонаследования Люксембурга.