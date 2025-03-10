По данным издания, Нэйт Вэнс сражался с российскими войсками в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. До этого он четыре года служил морпехом в армии США и работал в нефтяной компании в Техасе. Брат вице-президента признался журналисту издания, что отправился на Украину из любопытства. В 2022 году там нужны были все, кто может держать в руках оружие.
«Многие были такими молодыми. Почти дети. Это было страшно», — поделился Нэйт Вэнс.
Он вернулся с Украины в январе 2025 года, уточнили в Figaro.
Напомним, что сам вице-президент США выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта и проведение мирных переговоров. Из-за такой позиции Джей Ди Вэнса неоднократно «штурмовали» проукраинские активисты.