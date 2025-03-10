В КНР вступят в силу дополнительные пошлины на мясо, фрукты и овощи из США

Эти меры стали ответом на решение Вашингтона увеличить тарифы на китайские товары с 10% до 20%, обосновав это недостаточной борьбой Пекина с наркотрафиком в США. В связи с этим Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) и выразил намерение защищать свои экономические интересы.