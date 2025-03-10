В КНР вступят в силу дополнительные пошлины на мясо, фрукты и овощи из США

С 11 марта в Китае вступают в силу дополнительные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из США. В частности, 15% тарифы распространяются на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, а 10% — на свинину, говядину, морепродукты, фрукты, овощи, молочные продукты, сорго и соевые бобы.
Эти меры стали ответом на решение Вашингтона увеличить тарифы на китайские товары с 10% до 20%, обосновав это недостаточной борьбой Пекина с наркотрафиком в США. В связи с этим Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) и выразил намерение защищать свои экономические интересы.
В Министерстве коммерции КНР заявили, что подобные односторонние шаги США грубо нарушают нормы ВТО и подрывают основы торговых отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь подчеркнул, что давление, угрозы и принуждение — неверная стратегия взаимодействия с Пекином.
Он добавил, что если Вашингтон действительно хочет решить проблему фентанила, необходимо вести диалог на основе равенства и взаимного уважения. В противном случае, если США продолжат торговую или тарифную войну, Китай готов отстаивать свои интересы до конца.
Ранее стало известно о планах США взыскать с властей Китая около 24 млрд долларов за сокрытие данных о распространении COVID-19.