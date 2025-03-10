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FT: Киев намерен обсудить частичное прекращение огня на переговорах с США

Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии.

Источник: AP 2024

Как отмечает Financial Times, Киев предложит в рамках частичного прекращения огня запретить удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также проведение военных операций в Чёрном море. Такие шаги, по мнению украинских властей, могут заставить Вашингтон разморозить передачу разведданных и вооружений ВСУ.

«Два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи», — говорится в статье.

В Reuters при этом ранее писали, что США в Эр-Рияде намерены выяснить готовность Украины к уступкам.

Госдеп США также подтвердил визит американского госсекретаря Марко Рубио в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией Киева.