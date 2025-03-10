FT: Киев намерен обсудить частичное прекращение огня на переговорах с США

Как отмечает Financial Times, Киев предложит в рамках частичного прекращения огня запретить удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также проведение военных операций в Чёрном море. Такие шаги, по мнению украинских властей, могут заставить Вашингтон разморозить передачу разведданных и вооружений ВСУ.