FT: Киев намерен обсудить частичное прекращение огня на переговорах с США

Как отмечает Financial Times, Киев предложит в рамках частичного прекращения огня запретить удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также проведение военных операций в Чёрном море. Такие шаги, по мнению украинских властей, могут заставить Вашингтон разморозить передачу разведданных и вооружений ВСУ.
«Два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи», — говорится в статье.
В Reuters при этом ранее писали, что США в Эр-Рияде намерены выяснить готовность Украины к уступкам.
Госдеп США также подтвердил визит американского госсекретаря Марко Рубио в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией Киева.