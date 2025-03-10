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Суд в Москве рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева

Судимость может быть снята, если осужденный вел себя безупречно и возместил причиненный ущерб.

В Никулинском суде Москвы 11 марта рассмотрят ходатайство о снятии судимости с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные органы.

Заседание запланировано на 9:30. В соответствии с законодательством, судимость может быть снята, если осужденный вел себя безупречно и возместил причиненный ущерб. После этого человек считается несудимым и освобождается от всех сопутствующих ограничений.

Наличие судимости накладывает запреты на работу в сфере образования, госслужбе, адвокатуре, частной детективной деятельности, а также создает трудности при получении разрешения на владение оружием, усыновлении или оформлении опеки.

Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы, досрочно вышел на свободу в мае 2022 года после удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Ранее сообщалось, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев может быть назначен на госслужбу в случае снятия судимости. Однако при этом сохранятся ограничения на избираемые должности и работу в качестве члена Совета Федерации.