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Украина будет настаивать на частичном прекращении огня на переговорах в Джидде

Украинская делегация на предстоящих переговорах в Джидде намерена предложить Соединённым Штатам склонить Россию к частичному прекращению огня, в рамках которого ВС РФ не будут наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности. Об этом стало известно Financial Times.

Источник: Life.ru

Также Украина попытается убедить американцев в необходимости возобновить разведывательную и военную поддержку. Киев рассчитывает, что по итогам встречи двух делегаций Вашингтон пересмотрит недавние решения, которые ударили по боеспособности ВСУ.

Напомним, что переговоры США и Украины состоятся уже 12 марта. По данным американских СМИ, в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую сторону представит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.