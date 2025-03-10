Украина будет настаивать на частичном прекращении огня на переговорах в Джидде

Также Украина попытается убедить американцев в необходимости возобновить разведывательную и военную поддержку. Киев рассчитывает, что по итогам встречи двух делегаций Вашингтон пересмотрит недавние решения, которые ударили по боеспособности ВСУ.
Напомним, что переговоры США и Украины состоятся уже 12 марта. По данным американских СМИ, в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Украинскую сторону представит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.