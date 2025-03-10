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«Войдёт в историю»: Алаудинов показал уникальные кадры подготовки к операции «бросок через трубу»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал процесс подготовки бойцов к проникновению в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу газопровода. В ходе брифинга генерал-лейтенант называет тогда ещё предстоящую операцию переломной и советует её участникам посвятить оставшееся время подготовке.

Источник: Life.ru

«Около полуночи 1 марта 2025 года, Суджанское направление. Подготовка бойцов спецназа “Ахмат” МО РФ к исторической операции “бросок через трубу”, — подписал ролик Алаудинов.

Брифинг Апти Алаудинова перед операцией. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ».

По словам Алаудинова, эта операция не только войдёт в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, которое продемонстрировало бесстрашие и решительность военнослужащих страны.

Ранее стало известно, что участниками операции по проникновению в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода стали свыше 800 добровольцев и военнослужащих. В результате уникального манёвра численность боевиков ВСУ в городе удалось сократить на треть.