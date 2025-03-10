«Войдёт в историю»: Алаудинов показал уникальные кадры подготовки к операции «бросок через трубу»

«Около полуночи 1 марта 2025 года, Суджанское направление. Подготовка бойцов спецназа “Ахмат” МО РФ к исторической операции “бросок через трубу”, — подписал ролик Алаудинов.
Брифинг Апти Алаудинова перед операцией. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ».
По словам Алаудинова, эта операция не только войдёт в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, которое продемонстрировало бесстрашие и решительность военнослужащих страны.
Ранее стало известно, что участниками операции по проникновению в тыл украинских войск в оккупированной Судже по пустой трубе газопровода стали свыше 800 добровольцев и военнослужащих. В результате уникального манёвра численность боевиков ВСУ в городе удалось сократить на треть.