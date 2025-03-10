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Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Пока что Украина не показала достаточного уровня желания заключить мир для возобновления американской помощи, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

Источник: AP 2024

«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? … Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — сказал он.

В четверг Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.

Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству приказали приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что это касается и поставок оружия, которое находилось в пути в эту страну.

По информации телеканала Fox News, пауза в военной поддержке продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.