Украина пока не показала достаточного желания заключить мир, заявил Трамп

«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? … Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — сказал он.
В четверг Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству приказали приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что это касается и поставок оружия, которое находилось в пути в эту страну.
По информации телеканала Fox News, пауза в военной поддержке продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.