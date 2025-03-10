Al Jazeera: Ирак, Ливан, Турция и Сирия проведут операцию против ИГИЛ

Иордания, Ирак, Ливан и Турция совместно с Сирией намерены провести операцию против террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ)*, объявил иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Цель нашей встречи — поддержать наших братьев в Сирии во имя стабильности, созидания и победы над терроризмом», — сказал ас-Сафади.
Он подчеркнул, что Иордания готова поддерживать Сирию и стремится противостоять тем группировкам, которые пытаются подорвать её безопасность и стабильность. Он отметил важность совместного подхода к борьбе с терроризмом в регионе.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять меры для защиты национальной безопасности страны в случае угроз со стороны сирийской оппозиции, а также Рабочей партии Курдистана (РПК) связанных с ней формирований, действующих в Сирии.
*Организация признана террористической и запрещена в России.