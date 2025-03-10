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Reuters: США выяснят, готова ли Украина пойти на материальные уступки РФ

Американская сторона также будет следить за сигналами о том, насколько серьезно Украина настроена на восстановление отношений с администрацией президента США.

Источник: Аргументы и факты

Американская делегация намерена на встрече в Саудовской Аравии выяснить, готова ли Украина сделать «материальные уступки» в переговорах с Россией, сообщают источники агентства Reuters, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников.

Белый дом подтвердил, что продолжаются консультации с обеими сторонами конфликта, и новая встреча по мирному урегулированию назначена на текущую неделю в Саудовской Аравии.

Как говорится в сообщении, американская делегация планирует использовать встречу с украинской стороной во вторник для определения готовности Украины пойти на уступки ради окончания войны.

Один из источников указал на то, что США заинтересованы не только в достижении мира, но и в понимании, насколько реалистичными будут стремления украинцев к этому.

Кроме того, собеседники агентства отметили, что американская сторона будет внимательно следить за сигналами о том, насколько серьезно Украина настроена на восстановление отношений с администрацией президента Дональда Трампа после напряженных моментов в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Украина намерена попытаться убедить США возобновить свою разведывательную и военную поддержку во время предстоящих переговоров в Саудовской Аравии.