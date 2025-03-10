ЦИК Румынии объяснил отказ в регистрации кандидата в президенты Джорджеску

Кроме того, как указывают в бюро, в случае регистрации кандидатуры, которая имеет «серьёзные недостатки», Конституционный суд должен будет признать результаты голосования недействительными. Также, по словам представителей Центрального избирательного бюро, выдвижение Джорджеску в качестве кандидата якобы не соответствует требованиям закона, поскольку он, как утверждается, не следовал правилам избирательной процедуры и не выполнял обязательства по защите демократии.