ЦИК Румынии объяснил отказ в регистрации кандидата в президенты Джорджеску

Центральное избирательное бюро (аналог ЦИК) Румынии не может зарегистрировать кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску вследствие решения Конституционного суда республики, сообщили в пресс-службе комиссии.
«Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решённым судом», — говорится в сообщении государственного органа.
Кроме того, как указывают в бюро, в случае регистрации кандидатуры, которая имеет «серьёзные недостатки», Конституционный суд должен будет признать результаты голосования недействительными. Также, по словам представителей Центрального избирательного бюро, выдвижение Джорджеску в качестве кандидата якобы не соответствует требованиям закона, поскольку он, как утверждается, не следовал правилам избирательной процедуры и не выполнял обязательства по защите демократии.
У политика есть возможность обжаловать постановление комиссии в Конституционном суде в течение 24 часов.
Напомним, 7 марта Джорджеску предоставил в Центральное избирательное бюро необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в президенты Румынии. После Конституционный суд страны получил два протеста, направленных против указанной инициативы. При этом судебная инстанция отклонила эти обращения.
Ранее газета Financial Times написала, что власти Румынии планируют не допускать Джорджеску к выборам. Отмечалось, что в отношении политика ведётся уголовное преследование.