Он указал на потерю поддержки США, утрату важных территорий, таких как Курск и Донбасс, а также на разрушение армии Украины. По словам журналиста, Зеленский также утратил доверие на международной арене, обанкротил Европейский Союз, подорвал авторитет НАТО, привел страну к опустошению и присвоил миллиарды долларов.