Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что Владимир Зеленский не смог выполнить ни одного из пунктов своего плана победы, совершив при этом ряд критических ошибок.
Он указал на потерю поддержки США, утрату важных территорий, таких как Курск и Донбасс, а также на разрушение армии Украины. По словам журналиста, Зеленский также утратил доверие на международной арене, обанкротил Европейский Союз, подорвал авторитет НАТО, привел страну к опустошению и присвоил миллиарды долларов.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликтной ситуации на Украине.