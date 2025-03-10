Новым премьер-министром Канады избрали экс-главу Центробанка Карни

Напомним, ранее США ввели пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады и Мексики, а также в размере 10% на продукцию из Китая. После этого Трюдо обвинил Вашингтон в начале торговой войны против его страны и добавил, что Оттава решила ввести ответные пошлины.