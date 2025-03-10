Новым премьер-министром Канады избрали экс-главу Центробанка Карни

Правящая в Канаде Либеральная партия избрала новым премьер-министром страны бывшего главу канадского Центрального банка (ЦБ) Марка Карни, следует из заявления на странице организации в социальной сети X*.
Голосование проходило в закрытом режиме. Карни станет премьер-министром после отставки Джастина Трюдо с поста главы правительства.
После своей победы на внутрипартийных выборах экс-глава ЦБ выступил с обращением и подчеркнул, что Канада никогда не будет частью США. Кроме того, по словам Карни, его страну ждут успехи в торговле.
Это заявление политик сделал на фоне обострения отношений между Оттавой и Вашингтоном из-за торговых пошлин, объявленных американским президентом Дональдом Трампом.
Напомним, ранее США ввели пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады и Мексики, а также в размере 10% на продукцию из Китая. После этого Трюдо обвинил Вашингтон в начале торговой войны против его страны и добавил, что Оттава решила ввести ответные пошлины.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.