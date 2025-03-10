Трамп допустил введение дополнительных пошлин на товары из России

7 марта Дональд Трамп заявил, что Белый дом всерьез рассматривает введение новых санкций против банковской и других секторов экономики России. 9 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что внесет на рассмотрение в Конгресс законопроект об ужесточении ограничении в отношении РФ. Он считает, что такие меры подтолкнут Москву к переговорам по Украине.