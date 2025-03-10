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Журналист Боуз заявил, что Зеленский опустошил Украину

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский лишился доверия на мировой арене.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что Владимир Зеленский не смог реализовать ни одного пункта из своего «плана победы» и в результате опустошил Украину. В своем посте в соцсети X* он добавил, что политик лишился поддержки США.

«Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — отметил Боуз.

Кроме того, он подчеркнул, что за три года специальной военной операции Россия, напротив, окрепла и усилила свои позиции.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликтной ситуации на Украине.