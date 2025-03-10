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США и Южная Корея начали совместные учения Freedom Shield 2025

10 марта Вооружённые силы Республики Корея и США приступили к ежегодным учениям Freedom Shield («Щит свободы»). Цель манёвров — усиление совместной обороны на фоне «угроз» со стороны Северной Кореи. Об этом пишет Yonhap.

Источник: Life.ru

Freedom Shield 2025 стали первыми крупными учениями с участием американской армии после вступления в должность нового президента США. Военные манёвры, которые завершатся 20 марта, проходят в условиях продолжающейся ракетно-ядерной программы Пхеньяна, уточняет агентство.

В учениях задействованы десятки тысяч военнослужащих. Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов, запланированы 16 широкомасштабных полевых манёвров.

Однако отработки стрельб в этом году в расписании нет. Как уточняется, военные временно отказались от использования боевых снарядов, после того как южнокорейские ВВС по ошибке нанесли удар по городу Пхочхон, ранив гражданских.