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Трамп заявил, что Украина не показала достаточного желания заключить мир

Вместе с тем президент США считает, что киевский режим всё же продемонстрирует стремление к урегулированию конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Украина ещё не продемонстрировала достаточного уровня желания заключить мирное соглашение, который позволил бы возобновить американскую помощь этой стране, заявил президент США Дональд Трамп.

Его приводит телеканал CNN.

«В настоящее время они не показали этого в той степени, в которой должны были бы», — сказал глава Белого дома в эфире журналистам, возвращаясь в Вашингтон из своего поместья в штате Флорида.

Вместе с тем Трамп считает, что киевский режим всё же продемонстрирует такое стремление. По словам американского президента, ситуация прояснится в течение следующих двух-трёх дней.

Напомним, ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что Украина может погибнуть. Так он ответил на вопрос, касающийся прекращения американской помощи киевскому режиму.

Президент США также заявил, что после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме он, как и прежде, ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам Украины.