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Дональд Трамп допустил шатдаун в США к концу недели

Соединённым Штатам может грозить шатдаун, если Конгресс не успеет согласовать временное финансирование федправительства до конца этой недели. Такой сценарий допустил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Это может случиться. Демократы этого хотят. Они хотят сломать страну», — сказал глава государства журналистам на борту президентского самолёта, выразив надежду на благоприятный исход.

Напомним, что ранее республиканцы в Конгрессе предложили законопроект о временном финансировании правительства до 30 сентября, предусматривающий увеличение оборонных расходов и сокращение трат на некоторые программы. Однако принятие инициативы остаётся под вопросом.

А в конце февраля Палата представителей США с трудом приняла проект бюджета на 2025 фингод. Предложенный республиканцами документ поддержали 217 конгрессменов, тогда как 215 выступили против него.