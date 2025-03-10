Дональд Трамп допустил шатдаун в США к концу недели

«Это может случиться. Демократы этого хотят. Они хотят сломать страну», — сказал глава государства журналистам на борту президентского самолёта, выразив надежду на благоприятный исход.
Напомним, что ранее республиканцы в Конгрессе предложили законопроект о временном финансировании правительства до 30 сентября, предусматривающий увеличение оборонных расходов и сокращение трат на некоторые программы. Однако принятие инициативы остаётся под вопросом.
А в конце февраля Палата представителей США с трудом приняла проект бюджета на 2025 фингод. Предложенный республиканцами документ поддержали 217 конгрессменов, тогда как 215 выступили против него.