Соединенные Штаты не опять, а снова угрожают России санкциями, если страна не согласится на мирные переговоры. Представители РФ, при этом, неоднократно заявляли о своей готовности к дипломатическому процессу. Но сенатора Линдси Грэма* это не останавливает. Он продолжает усыпать всех угрозами, транслирует Fox News.