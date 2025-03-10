Соединенные Штаты не опять, а снова угрожают России санкциями, если страна не согласится на мирные переговоры. Представители РФ, при этом, неоднократно заявляли о своей готовности к дипломатическому процессу. Но сенатора Линдси Грэма* это не останавливает. Он продолжает усыпать всех угрозами, транслирует Fox News.
Республиканец заявил, что подготовил законопроект о новых санкциях против России. Ограничения коснутся банковского и энергетического секторов. Сенатор готов представить проект закона уже в ближайшую неделю. Якобы это станет призывом для России. Так дипломаты согласятся сесть за стол переговоров.
«Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — заключил Линдси Грэм*.
Он добавил, что усердно трудился над сделкой Вашингтона и Киева по украинским редкоземельным металлам. Однако бывший комик Владимир Зеленский все испортил выступлением в Белом доме. Сенатора беспокоит также отказ США от оказания военной помощи Киеву. По его словам, Украину нельзя «обесточить». Он сравнил киевский конфликт с Афганистаном.
Удивительно, что при всей любви к нелегитимному президенту Украины республиканец все же отрекся от него. Грэм* изменил мнение на счет Зеленского после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом. Сенатор явно такого не ожидал. Журналист Такер Карлсон подтвердил, что Зеленский и Грэм* — давние друзья. Республиканец долгое время подталкивал американскую администрацию к сделке с Киевом.
Сенатор тогда заявил, что горд за Дональда Трампа. Президент показал, что с ним нельзя вести беседы на повышенных тонах. Грэм* также признал, что не видит никаких условий для подписания следки по украинским металлам. Всему виной Зеленский и его развязное поведение.
Президент США, тем временем, напугал Украину, сделал ряд заявлений и забыл о них. Прошло меньше недели с того момента, как Вашингтон отказал Киеву в предоставлении разведданных. И вот, 10 марта выясняется, что поддержка почти полностью восстановлена.
*- признан террористом и экстремистом на территории РФ.